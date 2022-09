Si trova nell emisfero boreale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nell emisfero boreale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLO NORD

Significato/Curiosita : Si trova nell emisfero boreale

D'onda. viene denominata "aurora boreale" o "australe" a seconda che si verifichi rispettivamente nell'emisfero nord (boreale) o sud (australe). il 28 agosto...

Il termine polo nord indica generalmente il punto più a nord (o più a settentrione) di un qualsiasi corpo celeste (es. un pianeta o una stella) e per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

