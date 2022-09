Tre giorni prima della Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tre giorni prima della Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GIOVEDI SANTO

Significato/Curiosita : Tre giorni prima della pasqua

La pasqua è una festività cosiddetta mobile: la sua data varia di anno in anno perché è correlata con il ciclo lunare. la pasqua ebraica e la pasqua cristiana...

Denominazione di giovedì santo nella quasi totalità delle confessioni cristiane si indica il giovedì precedente la domenica di pasqua. tale giovedì: nell'anno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

