Il suo olio, di origine marocchina, è molto apprezzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo olio, di origine marocchina, è molto apprezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARGAN

Significato/Curiosita : Il suo olio, di origine marocchina, e molto apprezzato

L'olio di argan è l'olio estratto dai semi della pianta di argania spinosa, endemica nella zona sud del marocco. è particolarmente apprezzato per le sue...

Giulio carlo argan (1909-1992 – critico d'arte, politico e docente italiano argania spinosa o argan – pianta endemica del marocco olio di argan – olio estratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con olio; origine; marocchina; molto; apprezzato; Un brontolio sommesso; Monopolio ; Il petrolio in due parole; Dà un olio poco piacevole; Il big da cui ebbe origine I universo; Celebre architetto statunitense di origine finlandese; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; Ballo di origine cubana dal nome onomatopeico; Città marocchina ; Località marittima marocchina ; Località turistica marocchina sull Atlantico; Città marocchina sullo stretto di Gibilterra; È molto veloce; molto turbata; Le 3B e le 4B sono molto morbide; molto impaurito; Pesce da cui deriva un olio apprezzato in medicina; Il Nicola apprezzato autore di colonne sonore; Come dire apprezzato , gradito; Un vino rosso del Veronese molto apprezzato ; Cerca nelle Definizioni