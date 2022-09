Sposò il biblico David - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sposò il biblico David. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ABIGAIL

Significato/Curiosita : Sposo il biblico david

Abigail è un personaggio biblico, moglie dapprima di nabal e poi di davide, dal quale ebbe il figlio kileab. la sua vicenda è narrata nel primo libro di...

abigail frances cowen (gainesville, 18 marzo 1998) è un'attrice e modella statunitense. è nota per il ruolo di dorcas in le terrificanti avventure di...

