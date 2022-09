Lo sono certi salami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certi salami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PICCANTI

Il salame pezzente (o il pezzente), meglio conosciuto come nnoglia, o nuglia, o pezzentelle è una preparazione di carne suina tipica della regione storica...

Il piccante è una percezione sensoriale, simile ad un bruciore ma senza essere associato all'alta temperatura. la sensazione viene causata da alcune sostanze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Indurito come certi cuori; Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua; Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; Così vengono appellati certi alti prelati; IL In fondo ai salami ; Il politico e militare ateniese che vinse a salami na; Lo sono salami e salsicce; È in grani nei salami