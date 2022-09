Sillaba in nepalese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sillaba in nepalese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NE

Alfasillabario ("abugida") usato in diverse lingue dell'india (sanscrito, hindi, marathi, kashmiri, sindhi, nepalese). è una scrittura sillabica dove...

Artificiale ne – simbolo chimico del neon ne – codice vettore iata di skyeurope airlines ne – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua nepalese ne – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

