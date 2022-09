Scandalo politico che scoppiò negli Usa nel 1985 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scandalo politico che scoppiò negli Usa nel 1985. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRANGATE

negli stati uniti d'america fu un istituto previsto dalla allora vigente legislazione, durata per più di un secolo, da prima della nascita degli usa nel...

irangate (in lingua inglese iran-contra affair) fu uno scandalo politico che nel biennio 1985-1986 coinvolse vari alti funzionari e militari dell'amministrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

La... coda dello scandalo ; Fu travolto dallo scandalo del Watergate; I suoi Papers sono stati uno scandalo nel 2015; Un po meno di scandalo so; L uomo politico di Melfi; Un politico ... ecologista; Shimon che fu un noto uomo politico israeliano; Pesante turbativa nell assetto politico ; scoppiò nel 1914; Rivolta contadina che scoppiò in Piemonte nel '600; Una sigla del basket negli Stati Uniti; negli Stati Uniti soccer. in Inghilterra _; Letteratura avveniristica e fantastica negli USA; negli occhiali tiene le lenti; Saggio di Dacia Maraini del 1985 ; Il Francesco Presidente della Repubblica nel 1985 ; La scala protagonista di un referendum nel 1985 ; Il Pertini capo dello stato dal 1978 al 1985 ;