Si ricava da pepite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ricava da pepite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Si ricava da pepite

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con ricava; pepite; Alimento ricava to dalla sugna; Si ricava polverizzando i peperoni rossi; Le piante dalle quali si ricava la tequila; ricava re... ragionando; Muta il pepe in pepite ; Si trova anche in pepite ; Si estrae in pepite ; Lo si trova anche in pepite ; Cerca nelle Definizioni