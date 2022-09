La recluta dell ateneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La recluta dell ateneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MATRICOLA

Significato/Curiosita : La recluta dell ateneo

L'assedio di atene dell'87 a.c. vide le forze della repubblica romana assediare e poi occupare dopo numerosi mesi di assedio la città (simbolo della grecità)...

matricole & meteore è stato un programma televisivo italiano che è andato in onda in prima serata su italia 1 dall'8 ottobre al 26 novembre 2002 e dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Sistema abusivo di recluta mento di braccianti; Arruolamento, recluta mento; Un modo per recluta re; recluta re nuovi membri in un consiglio; Un Garrani dell a prosa; Regno che entrò a far parte dell impero asburgico; Un tutore dell a morale; Il nome dell attore Rathbone; Un ateneo lombardo sigla; Ha discusso la tesi sui Manga nell aula magna dell ateneo ; Insegna nell ateneo ; ateneo privato milanese;