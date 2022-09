Prefisso che indica una ghiandola del collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che indica una ghiandola del collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIREO

Significato/Curiosita : Prefisso che indica una ghiandola del collo

possiede un numero elevato di ghiandole sudoripare sul muso, sulle labbra, sulla schiena e tra le dita. la ghiandola posta sui piedi, per esempio, gli...

Rodi serse; ma così fa anche il malvagio comandante in seconda di serse, tireo. egli ha introdotto clandestinamente a rodi dei soldati fenici come schiavi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

