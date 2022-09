Un porto abruzzese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un porto abruzzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORTONA

Significato/Curiosita : Un porto abruzzese

Aree protette abruzzese prosegue a nord con il parco nazionale dei monti sibillini nell'appennino umbro-marchigiano. sul territorio abruzzese sono presenti...

Se stai cercando altri significati, vedi ortona (disambigua). ortona (fino al 1938 conosciuta anche come ortona a mare, urtónë in abruzzese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con porto; abruzzese; Città e porto delle Canarie; Indicano l apporto energetico degli alimenti; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci; Supporto per enciclopedie multimediali; Località sciistica abruzzese ; Città abruzzese i cui abitanti sono detti teatini; Una località turistica abruzzese di montagna; Prodotto da forno abruzzese tipico della Pasqua;