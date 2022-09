Piccolo stampo per giocare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo stampo per giocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORMINA

Significato/Curiosita : Piccolo stampo per giocare

giocare una pietra, un giocatore può passare: questo avviene, di norma, quando il giocatore ritiene che non gli restino altre mosse utili da giocare....

L'acquedotto romano della formina era la fonte di approvvigionamento idrico-potabile della città di narnia/narni, la quale si trova lungo la consolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

