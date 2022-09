Pianta con rosse bacche, tipica della macchia mediterranea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta con rosse bacche, tipica della macchia mediterranea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : GINEPRO COCCOLONE

Significato/Curiosita : Pianta con rosse bacche, tipica della macchia mediterranea

Paesi del mediterraneo occidentale e sulle coste meridionali dell'irlanda. è uno dei componenti principali della macchia mediterranea e della foresta mediterranea...

Mediterranea. ha portamento eretto come il ginepro comune, e può superare gli otto metri d'altezza. si distingue dal ginepro comune osservando le foglie (aghi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

