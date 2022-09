Pianta che produce pannocchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che produce pannocchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pianta che produce pannocchie

Delle americhe portarono allo sviluppo di piante di mais in grado di far crescere alcune pannocchie per pianta che di solito erano lunghe diversi centimetri...

Disambiguazione – "mais" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mais (disambigua). il mais (zea mays l., 1753), anche chiamato granturco...