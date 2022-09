Persona o cosa eccezionale... alla latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona o cosa eccezionale... alla latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RARA AVIS

Significato/Curiosita : Persona o cosa eccezionale... alla latina

rara avis è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa «uccello raro» e in senso traslato indica generalmente una persona di rara qualità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

