Un particolare obiettivo ottico - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : PANCRATICO

Significato/Curiosita : Un particolare obiettivo ottico

Grandangolo, o grandangolare, è un obiettivo per ripresa fotografica e cinematografica. la caratteristica principale delle ottiche grandangolari è la loro lunghezza...

Altre definizioni con particolare; obiettivo; ottico; Precede parade in una particolare classifica; Oggetto di particolare favore divino; particolare sequenza di segmenti; Il regista di Una giornata particolare ; Un obiettivo per i venditori; Parte dell obiettivo ; Può fischiare quando ha raggiunto l obiettivo ; L obiettivo usato dai cacciatori di scoop; Radar ottico ; Le monta l ottico ; Un prisma ottico ; Il software per il riconoscimento ottico dei caratteri;