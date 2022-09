La pallacanestro praticata dai più giovani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pallacanestro praticata dai più giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La pallacanestro praticata dai piu giovani

Internazionale pallacanestro, fondata nel 1932. è uno sport olimpico dalla xi olimpiade, che si tenne a berlino nel 1936. la pallacanestro fu creata da...

Il minibasket, in lingua inglese conosciuto come mini-basketball, è un gioco-sport (ovvero un'attività motoria di base praticata in forma ludica, polivalente...