Opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTICHE

Significato/Curiosita : Opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi

Del significato originale, cioè la "conciliazione" e sintesi di stili e linguaggi artistici diversi nell'atto creativo. ^ mario isnenghi, l'italia del...

1787 il saggio "pastiche" di jean-françois marmontel (parte dell'opera eléments de littérature) dà una definizione retorica del pastiche quale imitazione...

