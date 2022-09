Non scusabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non scusabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : INGIUSTIFICABILI

Significato/Curiosita : Non scusabili

Conosciuta, ma non sempre questo è possibile), se non attraverso il meccanismo dell'"errore scusabile", che tende a temperare i rigori di quel principio;...

Perquisizioni sede lega nord, maroni si oppose alla digos con atti di sfida ingiustificabili, in rainews24, 9 marzo 2004. url consultato il 25 febbraio 2022 (archiviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

