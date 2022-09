Negli atti notarili si scrive in lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli atti notarili si scrive in lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosita : Negli atti notarili si scrive in lettere

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi data (disambigua). la data è la convenzione per indicare un giorno specifico in un calendario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

