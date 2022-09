Mettere a morte mediante una scarica di pallettoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a morte mediante una scarica di pallettoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FUCILARE

Significato/Curiosita : Mettere a morte mediante una scarica di pallettoni

Con una scarica di « lupara » contro il costantino, quindi era fuggito. i carabinieri, dopo 55 giorni di indagini, riuscivano a mettere insieme una serie...

Si applica la decimazione a tale unità con la consapevolezza di poter fucilare soldati in tutto innocenti dei fatti commessi da altri ignoti. quest'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con mettere; morte; mediante; scarica; pallettoni; Sono utili per trasmettere la conoscenza; mettere ... al gelo; mettere a posto, riordinare; mettere in comunicazione; Boschetto di morte lle; Mese della morte di Napoleone; Salvare per compassione da morte certa; Provoca la morte di sé stesso; Parto che avviene mediante procedura chirurgica; Lucidato mediante calandratura; Cura mediante panni imbevuti; Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche; scarica re sostanze inquinanti nell ambiente; Quella della strega... non si scarica dalle tasse; Una scarica luminosa; Si scarica no sui telefonini; Fucile a pallettoni ; Cerca nelle Definizioni