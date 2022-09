Macchinette utilizzate per fare imballi di cartone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchinette utilizzate per fare imballi di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRAFFATRICI

Significato/Curiosita : Macchinette utilizzate per fare imballi di cartone

Zanchettatrice, cucitrice, agganciatrice, pinzatrice, graffettatrice o graffatrice, è un attrezzo che permette di applicare ganci metallici, detti graffette... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Le macchinette dei biglietti; Le cave siracusane riutilizzate come prigioni; Custodie utilizzate da chi cuce; Buche utilizzate per rifugio d animali selvatici; Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore; Aiuta a fare linee dritte; fare il bagno o la doccia; La dimostra chi sa fare bene quello che fa; La riuscita d un affare ; Sono piccoli e di cuore in un cartone giapponese; Un cartone su un pinguino ballerino ing; La bambina di un cartone ambientato nell Olimpo; Un cartone animato ambientato sul fondo del mare;