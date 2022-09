L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GLICEMICO

Significato/Curiosita : L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi

Con un basso indice glicemico provoca un lento rilascio di glucosio nel sangue dopo il suo consumo. il concetto di indice glicemico fu introdotto nel 1981... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

