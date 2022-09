Fortemente inclinati e faticosi alla salita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fortemente inclinati e faticosi alla salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERTI

Significato/Curiosita : Fortemente inclinati e faticosi alla salita

Apollo 15, scott, worden e irwin, poterono dedicare parte del tempo di addestramento alla geologia. scott voleva fortemente che la missione riportasse...

vittorio erti

Altre definizioni con fortemente; inclinati; faticosi; alla; salita; fortemente impressionate; fortemente influenzato; fortemente turbato, sconcertato; Desiderare fortemente e con passione; Come i tetti inclinati ; Scrittura con i caratteri inclinati ; Luoghi inclinati ; inclinati , sghembi; Se vanno in su sono faticosi ; faticosi per chi sale; Lo sono i lavori duri e faticosi ; faticosi da farsi; La palla canestro praticata dai pi霉 giovani; Pelate, liberate dalla scorza; Persona o cosa eccezionale... alla latina; Fa da preludio alla ricerca... di se stessi; Pu貌 diventare una salita ; Con la salita in un dipinto di Escher; Posto in ripida salita ; Lo sci che si pu貌 fare anche in salita ; Cerca nelle Definizioni