Fu fatto rotolare in una botte irta di chiodi - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : ATTILIO REGOLO

Significato/Curiosita : Fu fatto rotolare in una botte irta di chiodi

Regolo fu sottoposto alla recisione delle palpebre, e poi abbagliato dalla luce solare: morì infine in una botte irta di chiodi fatta rotolare giù da una collina...

Marco atilio regolo (disambigua). disambiguazione – "attilio regolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi attilio regolo (disambigua)...

