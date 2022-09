Un erba velenosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un erba velenosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Genere datura (datura inoxia, datura metel etc.) è una pianta altamente velenosa a causa dell'elevata concentrazione di potenti alcaloidi, in particolare...

Aconitum napellus (l., 1753), comunemente noto come aconito napello, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle ranunculaceae, originaria della...