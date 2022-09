Così gli eschimesi si chiamano tra loro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così gli eschimesi si chiamano tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INUIT

Significato/Curiosita : Cosi gli eschimesi si chiamano tra loro

Ucciderne. gli eschimesi e le altre popolazioni che vivono nei pressi del mare artico catturano i narvali, con gli arpioni o le reti, per la loro carne, il...

inuit ( in lingua inuktitut, parola che significa uomini; singolare inuk o inuq) è un piccolo popolo dell'artico che discende dai thule. gli inuit... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

così fu detto Iacopo Tatti; così sono anche dette le racchette da neve; così è la pazienza di chi non la perde mai; così è quel che eccelle; La canoa degli eschimesi ; Equivale a... eschimesi ; Dimora di eschimesi ; Il veicolo degli eschimesi ; Si chiamano così i denti posteriori; Frutto che alcuni chiamano prugna; I suoi abitanti la chiamano Zena; Così i ragazzi chiamano i loro insegnanti; Costituita da elementi tutti diversi fra loro ; La haka è la loro caratteristica danza tradizionale; Un ragno dal morso doloro so; Soldato valoro so;