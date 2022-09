Comunica con la Manica attraverso il passo di Calais - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comunica con la Manica attraverso il passo di Calais. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MARE DEL NORD

Significato/Curiosita : Comunica con la manica attraverso il passo di calais

Nord-occidentale che comunica con l'oceano atlantico tramite il mare di norvegia a nord e la manica a sud; suo tributario è il mar baltico, ad esso collegato...

Il mare del nord (in danese nordsøen; in francese mer du nord; in inglese north sea; in norvegese nordsjøen; in olandese noordzee; in tedesco nordsee)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

