Come l abito indossato dal sacerdote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l abito indossato dal sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALARE

Significato/Curiosita : Come l abito indossato dal sacerdote

Parte dei sacerdoti. a seconda della circostanza in cui viene indossata, ad essa si possono aggiungere altri accessori che completano l'abito (abito piano...

L'abito talare, o più semplicemente la talare, è la veste ecclesiastica del clero di alcune confessioni cristiane. la parola talare deriva dalla parola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con come; abito; indossato; sacerdote; Fragorose... come certe risate; Una consonante come la M; Cantare come le rane; Indurito come certi cuori; Cappotto, soprabito ; Tale è l abito del prete; Sono pari nell abito ; La misura dell abito ; Il gonnellino indossato con speciali scarpette; Abito che viene indossato dai direttori d orchestra; Copricapo indossato da Moira Orfei; Viene indossato per certi lavori subacquei; Le sacerdote sse della dea moda; sacerdote , divinatore e indovino romano; Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote ; Le sacerdote sse che vigilavano sul fuoco sacro; Cerca nelle Definizioni