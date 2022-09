Combatte la fame nel mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combatte la fame nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAO

Significato/Curiosita : Combatte la fame nel mondo

Contro la fame del wfp | wfp | programma alimentare mondiale - combatte la fame nel mondo [collegamento interrotto], su it.wfp.org. url consultato il 19...

Altri significati, vedi fao (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla fao (dall'inglese food and... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

