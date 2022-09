Collega il Mediterraneo al mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collega il Mediterraneo al mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CANALE DI SUEZ

Significato/Curiosita : Collega il mediterraneo al mar rosso

Stretto del bosforo lo collega a nord-est al mar nero mentre il canale di suez, artificiale, lo collega a sud-est al mar rosso e quindi all'oceano indiano...

30°42'18n 32°20'39e / 30.705°n 32.344167°e30.705; 32.344167 il canale di suez (in arabo: , qanat al-suways) è un alveo artificiale navigabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con collega; mediterraneo; rosso; Un... collega dello sceicco; collega no i binari; collega con la terraferma certe piccole isole; Una favolosa collega ... di Morgana; Il nome scientifico della più comune tartaruga del mediterraneo ; Quello di Suez collega mediterraneo e Mar Rosso; Il Bosforo lo collega al mediterraneo ; Vorace squalo presente nel mediterraneo ; Un rosso del Piemonte; Le presunte strutture viste da Schiaparelli sul Pianeta rosso ; Grosso veicolo per il trasporto di merci; Acronimo per infrarosso ; Cerca nelle Definizioni