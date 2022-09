Chi le usa cambia continuamente... livello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi le usa cambia continuamente... livello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALE

Significato/Curiosita : Chi le usa cambia continuamente... livello

Specificati in 2 minuti. una volta compiuto il livello si passa al livello successivo. allo scadere del tempo, chi ha più punti vince. comandi: puntando il...

scalea (scalìa in calabrese, skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 363 abitanti della provincia di cosenza in calabria. il territorio comunale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con cambia; continuamente; livello; cambia no il falco in gallo; Si scambia no quelle di mano; Scambia re, barattare; Costretto a cambia re direzione; Se le guarda continuamente chi sta sul chi vive; Si rinnova continuamente ; Ci passano per la testa continuamente ; Ripetono continuamente gli stessi movimenti; In tassonomia è il livello che raggruppa le specie; Dolore localizzato a livello muscolare; livello , piano, specie riferito a tessuti e cibi; Si prende cura dei piedi a livello sanitario; Cerca nelle Definizioni