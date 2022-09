Caratterizza ciò che provoca dolore e imbarazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza ciò che provoca dolore e imbarazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENOSITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza cio che provoca dolore e imbarazzo

Possibilità (ma è più corretta la frase "un piede in due scarpe"). più usata invece col significato di sentirsi in difficoltà o in imbarazzo nei confronti...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con caratterizza; provoca; dolore; imbarazzo; caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; caratterizza l auto senza frizione; caratterizza il viso; caratterizza no una gara di corsa su 110 metri; provoca forti dolori al torace; Lo provoca tra la folla un tafferuglio; provoca re arsura; Li provoca lo sdegno; Un indicibile dolore ; Violento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzo; Lo è un dolore che si sposta dalla sua origine; Vinto dal dolore o dalla fatica; Farne una brutta è fonte di imbarazzo ; Turbato per l imbarazzo ; Interiezione d imbarazzo ; Sensazione di fastidio e imbarazzo ; Cerca nelle Definizioni