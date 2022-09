Il cantore di Laura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cantore di Laura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il cantore di laura

Come laura, francesco tamagno come enzo, francesco marconi come isèpo, gustavo moriani come barnaba e giovanni ordinas come alvise e zuàne/cantore/pilota/barnabotto...

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –...