Caloroso applauso che il pubblico fa stando in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caloroso applauso che il pubblico fa stando in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : STANDING OVATION

Significato/Curiosita : Caloroso applauso che il pubblico fa stando in piedi

che i lavori fossero aperti da un senatore del msi. nenni aprì la seduta accolto da un lunghissimo e caloroso applauso dei senatori, tutti in piedi,...

2001, vedi standing ovation (singolo). disambiguazione – se stai cercando il programma televisivo in onda nel 2017, vedi standing ovation (programma televisivo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

