La band di Take on Me - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La band di Take on Me. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : A HA

Significato/Curiosita : La band di take on me

take on me è un singolo del gruppo musicale norvegese a-ha, pubblicato il 16 settembre 1985 come primo estratto dal primo album in studio hunting high...

Gli a-ha sono un gruppo synthpop norvegese, attivo dal 1982. sono saliti alla ribalta nel 1985 col brano take on me, di cui è particolarmente noto il videoclip... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con band; take; band iera inglese; Il rifugio dei band iti; Ferma i contrabband ieri; La Melanie attrice ed ex moglie di band eras; Il nostro take -away; Il termine che indica il nostro take -away; Short take -Off and Landing; Il Whitake r ne L ultimo re di Scozia; Cerca nelle Definizioni