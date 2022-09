Antichi lancieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi lancieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Antichi lancieri

Nazionale nel 1961 all'inizio del 1965 fu rinus michels, ex calciatore dei lancieri dal 1946 al 1958, ad assumere la guida tecnica dell'ajax. egli implementò...

Gli ulani (polacco ulani) sono una specialità della cavalleria leggera ideata in polonia, diffusa poi tra il xviii e xix secolo in vari eserciti europei...