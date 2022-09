Animali che ricordano un celebre balletto di Ciajkovskij - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali che ricordano un celebre balletto di Ciajkovskij. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIGNI

Significato/Curiosita : Animali che ricordano un celebre balletto di ciajkovskij

Il lago dei cigni (in russo, ´ ´, lebedínoye ózero) è uno dei più famosi e acclamati balletti del xix secolo, musicato da pëtr il'ic cajkovskij... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

