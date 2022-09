Ci allontana dagli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci allontana dagli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIPATIA

Significato/Curiosita : Ci allontana dagli altri

Nel 1991 il matrimonio entra irrimediabilmente in crisi e la coppia si allontana. ma già da tempo i due avevano incominciato ad avere problemi: andrea...

L'antipatia è una forma più o meno intensa di avversione contro persone o cose. il termine è il contrario della simpatia. il termine antipatia deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

