Una notizia che si ripresenta dopo un lungo giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una notizia che si ripresenta dopo un lungo giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CAVALLO DI RITORNO

Significato/Curiosita : Una notizia che si ripresenta dopo un lungo giro

E si aggiudica il giro di romagna e il 15 giugno si ripresenta al via del giro d'italia a distanza di sei anni dal trionfo del 1940. in quel giro i favoriti...

L'immagine del cavallo di ritorno, originariamente il cavallo a nolo che doveva tornare da dove era partito e per questo veniva noleggiato più a buon mercato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

