Tratto autostradale lombardo inaugurato a luglio 20.. in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tratto autostradale lombardo inaugurato a luglio 20.. in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BREBEMI

Significato/Curiosita : Tratto autostradale lombardo inaugurato a luglio 20.. in breve

Il tratto venezia-padova è stato inaugurato il 15 ottobre 1933, mentre il tratto venezia-sistiana è stato completato il 22 febbraio 1970 (il tratto da...

Altri file su autostrada a35 sito ufficiale brebemi, su brebemi.it. sito brebemi sul progetto, su brebemi.it. gallerie e viadotti della a35, lotsberg... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

