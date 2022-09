Tavola reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tavola reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Tavola reale

Il backgammon (in italiano tavola reale o tric-trac) è un gioco da tavolo per due giocatori. ciascun giocatore possiede 15 pedine che muove lungo 24 triangoli...

