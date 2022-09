La tavola reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tavola reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRIC TRAC

Significato/Curiosita : La tavola reale

Il backgammon (in italiano tavola reale o tric-trac) è un gioco da tavolo per due giocatori. ciascun giocatore possiede 15 pedine che muove lungo 24 triangoli...

