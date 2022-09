Lo sono le parole che hanno lo stesso significato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le parole che hanno lo stesso significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINONIME

Significato/Curiosita : Lo sono le parole che hanno lo stesso significato

Interrogativi: chi sia meursault – estraneo a sé stesso – un volgare assassino, un folle o un ribelle; quale significato abbiano il suo gesto e il suo comportamento...

In tassonomia per sinonimo si intende ognuno dei due (o più) nomi scientifici della stessa categoria usati per indicare il medesimo taxon. quando ad esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con sono; parole; hanno; stesso; significato; Le 3B e le 4B sono molto morbide; sono di chi rompe e paga; sono utili per trasmettere la conoscenza; Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; Il petrolio in due parole ; In altre parole , ovvero; La proposizione con un giro di parole ; In camera hanno il minibar; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; hanno un colorito scuro; Atomi che hanno carica negativa; La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo; Lo stesso , in breve; Le carte dello stesso seme di quella estratta; Un membro dello stesso club; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato ; significato originario; significato specifico e non metaforico; Parole con lo stesso suono, ma diverso significato ; Cerca nelle Definizioni