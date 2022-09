Sistema Archivistico Nazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema Archivistico Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAN

Significato/Curiosita : Sistema archivistico nazionale

Il sistema archivistico nazionale (san) è il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi...

Circondario di san – circondario del mali nella regione di ségou san – comune del mali capoluogo del circondario omonimo san – fiume affluente della vistola...

