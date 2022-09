Portarsi in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portarsi in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosita : Portarsi in centro

Appesa al nastro da portarsi appesa al collo, uguale a quella della seconda classe; un nastro con i colori dell'ordine da portarsi al collo, uguale a quello...

ta – simbolo chimico del tantalio ta – codice vettore iata di taca ta – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tamil ta – codice iso 3166-2:cl della regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con portarsi; centro; Comportarsi in modo più sensato; Comportarsi vandalicamente, distruggere; Modo di comportarsi ; portarsi in alto; Pittoresco centro della Val Gardena; Il giocatore di basket detto centro ; Case in centro ; Il centro di Pretoria; Cerca nelle Definizioni