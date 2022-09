Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PETROLATO

Significato/Curiosita : Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero

Chiamate petrolato bianco e trovano impiego nella farmaceutica e nella cosmetica; le meno pregiate sono chiamate petrolato ambrato, petrolato giallo, petrolato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

