Il nome di Magnini, ex-asso del nuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Magnini, ex-asso del nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILIPPO

Significato/Curiosita : Il nome di magnini, ex-asso del nuoto

filippo siphong onphitak, protomartire thailandese filippo, apostolo filippo ii di francia, detto augusto o il conquistatore, re di francia filippo iv... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con nome; magnini; asso; nuoto; Il nome del attore e regista teatrale Pesce; Fenome no sociale di aggregazione; Altro nome del dio Apollo; Dà nome a una via della moda di Milano; Prestiti a tasso variabile; Enorme casso ne metallico per il trasporto di merci; Lo è chi ha un cuore di sasso ; Prost ex-asso dell automobilismo; Sportivo di bici, corsa e nuoto ; Tra i gesti tecnici del nuoto ; Comprende nuoto , ciclismo e corsa; Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto ; Cerca nelle Definizioni