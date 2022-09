Un montato... in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un montato... in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GASATO

Significato/Curiosita : Un montato... in testa

un head-mounted display (in italiano schermo montato sulla testa), o hmd, è uno schermo montato sulla testa dello spettatore attraverso un casco ad hoc...

Su sballato, gasato, completamente fuso sballato, gasato, completamente fuso, su cinedatabase, rivista del cinematografo. sballato, gasato, completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

