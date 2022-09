Indicano l apporto energetico degli alimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicano l apporto energetico degli alimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : KILOCALORIE

Significato/Curiosita : Indicano l apporto energetico degli alimenti

Ciò significa che un alimento ad alto indice di sazietà riuscirebbe a soddisfare maggiormente la fame a parità di apporto energetico/calorico e indurrebbe...

"calorie" si intendono le kilocalorie; per esempio, dicendo che in un etto di pane ci sono 250 calorie si vuole dire 250 kilocalorie (ovvero 250.000 calorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

